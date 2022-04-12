數位金融服務再升級，永豐金證券「大戶投」APP導入智能技術，推出以來下載人數突破33萬人，獲ios評價4顆星，即日起領先業界新增6大「智慧單」功能，包括快速單、停損停利單、長效單、母子單、多條件單到定時定量單，30秒完成設定，由系統根據觸發條件執行一個月的買賣時機監測自動下單，讓投資變得簡單聰明高效率。

永豐金證券表示，傳統的看盤下單App已無法跟上數位新生代投資人使用手機對直覺兼智慧服務的需求，去年4月自行研發推出全新「大戶投」APP，以「讓新手好上手、幫老手變高手」為目標，靠用戶口碑相傳，下載人數快速成長突破33萬人。

「大戶投」APP新增「智慧單」6大功能，永豐金證券表示，智慧單將一般投資人與中實戶的需求都顧及納入，以數位智能協助投資人盯盤進行自動化交易，「快速單」針對單一個股設定價格、漲跌金額或幅度、成交總量等條件，在條件滿足時自動送出交易委託單，適合有進出場目標價位，卻苦於上班忙碌不方便盯盤的投資人。

「停損停利單」是克服人性維持紀律投資的幫手，針對1張以上的庫存設定停損停利的幅度或價位，「大戶投」APP自動送出委託單，克服股票跌、漲都不想賣的人性。此外、想投資低價熱門股或落後補漲族群，可以運用「長效單」監控不同標的。

喜愛當沖的積極型投資人，永豐金證券發展出「母子單」智能服務，設定兩組不同的監控，當母單完全成交後啟動子單監控，避免發生忘記回補的失誤。針對單一商品想設定定時或定量送出委託單，可以運用「定時定量單」功能，由「大戶投」APP執行，以貼近市場區間均價分批買進，簡化不想驚動市場的大戶下單需求。

永豐金證券指出，想自行設定交易策略但沒有技術背景的投資人，「多條件單」提供７組不同的監控標的及觸發條件，當所有條件同時符合或擇一符合時，「大戶投」APP將自動送出委託單。