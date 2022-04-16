隨著《怪獸與鄧不利多的秘密》，不少《哈利波特》迷也再度燃燒起魔法魂，但其實只要你是蘋果iOS的用戶，只要透過Siri就即能實現《哈利波特》中的咒語，像最為人熟悉的照明咒語「Lumos 路摸思」，能夠快速召喚物品的「Accio 速速前」等都能以Siri實現，此次就教大家簡單設定Siri來體驗唸咒語的樂趣，還有進階版自行設定咒語捷徑，讓「麻瓜」都能當起《哈利波特》中的巫師。

只要在iPhone的「Siri與搜尋」中，將語言設定改成「英文（美國）」，即能唸出原來的英文版咒語執行指令。（翻攝自iPhone）

現在只要在iPhone的「Siri與搜尋」中，將語言設定改成「英文（美國）」，即能唸出原來的英文版咒語執行指令，不過目前Siri只「聽得懂」3大咒語，包括「Lumos」來開啟手電筒、「Nox」關閉手電筒，還有「Accio＋APP名稱」來打開APP，像唸出「Accio Calendar」即能打開行事曆，或是「Accio Calculator」就能打開計算機，不過實際測試網路上所說的索命咒「Avada Kedavra」來讓手機進入飛航模式，或飛行咒「Wingardium Leviosa」去開啟航班查詢的功能卻未能成功。

iPhone內建的「捷徑」APP能夠設定多種不一樣的指令，除了咒語指令以外，其實網路上還有不少方便的「捷徑」能夠下載。（翻攝自iPhone）

利用iPhone內建的「捷徑」APP來設定自己想要的咒語指令，第一步在新增的捷徑上輸入咒語的名字，第二步只要設定指令即可。（翻攝自iPhone）

不過其實也能透過iPhone內建的「捷徑」APP來設定自己想要的咒語指令，第一步在新增的捷徑上輸入咒語的名字，第二步只要設定指令即可，像是輸入「Lumos Maxima」，之後設定成打開手電筒並調至最亮的亮度，也能輸入「Silencio」靜默咒，再設定成打開專注模式，建議想要設定的使用者，能先搜尋「哈利波特咒語列表」，再從中尋找適合的咒語來設定，而不熟悉咒語則可到YouTube上搜尋「哈利波特咒語唸法」來複習，才能成功讓Siri聽懂咒語來執行指令。

透過「捷徑」APP也能設定成中文版的咒語指令。（翻攝自iPhone）

假如還是不太會唸英文的咒語，那就照樣把Siri設定成中文，然後一樣能透過捷徑來設定咒語指令，像是「Lumos」就輸入成「路摸思」，接著設定成打開手電筒即可，或「Accio」設定成「速速前＋APP名稱」，像「速速前＋計算機」就設定為打開計算機，這樣就算是中文用戶也能施展咒語了。

只要在iPhone的「語音控制」中設定「Alohamora」的解鎖動作，即能用語音來唸出咒語解鎖iPhone。（翻攝自iPhone）

在「執行自訂手勢」照平常輸入4位數字密碼的位置，在螢幕上點下密碼數字的位置，按下「停止」及「儲存」即能執行解鎖咒語「Alohamora」。（翻攝自iPhone）

除此以外還有一個比較複雜的方法來實現聲控開鎖，但就僅適用以4位數字為密碼的使用者，在進入「設定」後打開「輔助使用」，選擇「語音控制」並打開，然後設定語言成「英文（美國」，並進入「自訂指令」，選擇「自訂」且「新增指令」，在「詞句」中輸入解鎖咒語「Alohamora」，進入「動作」選擇「執行自訂手勢」，照平常輸入4位數字密碼的位置，在螢幕上點下密碼數字的位置然後按下「停止」及「儲存」，即能在唸出咒語時來解鎖iPhone，而記者實測也的確可行，就算是「麻瓜」也能體驗當上巫師的夢想。