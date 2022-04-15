近年虛擬貨幣市場夯，NFT（非同質化代幣）領域也成為投資人關注焦點，前區塊鏈公司Bridge Oracle執行長Sina Estavi去年以290萬美元（約8000萬元新台幣）買下推特創辦人Jack Dorsey在推特上的第一則貼文。一年後，Sina Estavi打算出售該NFT並進行拍賣，沒想到結標時卻僅剩277美元（約8000元新台幣）一來一往的龐大價差引起熱議。

綜合外媒報導，去年3月Jack Dorsey透過Valuables平台，將他在2006年3月1日於推特發表的第一則貼文「just setting up my twttr（剛設定好我的推特）」製作成NFT販售，最終由Sina Estavi以超過291萬美元的價格（約新台幣8230萬元）得標。

一年後，Sina Estavi打算出售該NFT更預計能獲利5000萬美元，更喊話要捐出獲利的50%（約2500萬美元）給慈善機構。

然而，結標時僅有不到7個帳戶出價，範圍從0.0019顆以太幣到0.09顆以太幣（換算價值約277美元、新台幣8053元）價格落差相當大。

拍賣價格不如預期，Sina Estavi強調，「由於先前設定的競標期限已到，如果我得到一個好的報價，我可能會接受他或可能永遠不會賣掉。」事後，Sina Estavi仍持續打開競標，截至15日凌晨，有買家願意出到3.3顆以太幣（約9945美金、新台幣28萬9165元）的價格。

Sina Estavi去年在伊朗被指控破壞經濟體系而遭到逮捕，遭到當局關押9個月，名下的區塊鏈公司Bridge Oracle及CryptoLand接連倒閉，先前則因為購買首則推文NFT而聞名。