foodpanda再祭驚喜優惠，更一次公開10大「外送隱藏密技」，像本月底前就攜手摩斯漢堡、7-11、家樂福、屈臣氏等超過3萬間店家，祭出破千萬元美食金，只要發現胖胖達並拿起手機一掃，即送最高價值200元的美食金，而APP中更會有每天不定時透過pandabox釋出各種限時優惠，最高滿額可現折百元，另月底前訂閱一年1079元的pandapro，即能獲得11張總價值1120元優惠券，再加上刷卡獨家優惠碼、完成「達人挑戰」等活動即能省更多。

foodpanda APP「達人挑戰」集點活動，不僅是蒐集徽章的小遊戲，更是獲高額優惠券的好機會。（foodpanda提供）

而且在foodpanda上的美妝用品常祭出8折以下，甚至低至 75 折的超值優惠，明（14日）前訂購生鮮雜貨滿399元輸入優惠碼「就四想買」即享75折優惠，最高可折抵 $150；另外只要選擇 foodpanda環境友善店家，輸入專屬優惠碼「愛地球」消費滿200元還能現折50元；假如用外帶自取還享有額外的折扣最低79折起優惠；使用團購訂單功能消費滿千輸入優惠碼「GP200」即可現折 200元；最後還有熊貓超市在月底前也推出滿499元輸入優惠碼「熊貓超四」享75折優惠，最高折抵 200元。