迎接母親節，瓦城泰統集團泰系「瓦城」、「非常泰」，以及中系「1010湘」、「時時香」推出母親節專屬套餐，嚴選人氣招牌菜色，可依需求選擇3至8人的餐點份量，價位從2,410元到6,670元不等。

同時，瓦城泰統集團旗下全品牌瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN、月月、大心祭出三大內用消費優惠，

第一重：抽消費品牌1,000元現抵金，凡於4/18至5/15期間至全品牌消費，同桌每人都可參加抽獎，最高現場抵用1,000元，至大心用餐則有機會現折100元。

第二重：再抽《瓦城萬元電子享用券》，將分別贈送六品牌餐廳288元與大心38元優惠券給沒抽中的顧客，只要在5/16（一）至6/30（四）消費滿額並使用優惠券，加碼讓你抽瓦城萬元加菜金，總計抽出五名得獎者。

第三重：限定10天，全品牌加碼贈券，歡慶母親節，4/29（五）至5/8（日）期間消費滿千，就送288元優惠券乙張，滿2,000元送2張，依此類推。

瓦城泰統集團七大品牌內用外帶皆享優惠，還有萬元電子券可抽獎。4/25起再獻上人氣甜點及最實用的抗菌用品 給你滿滿甜蜜小心意，集團為感謝媽咪一整年的辛勞，於4/18（一）起至5/15（日）期間推出「LOVE YOU MOMMY美味抽」活動，不管是喜歡聚會吃桌菜或是獨享一碗泰式麵食，旗下大心與六品牌餐廳瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN、月月都可滿足你，凡活動期間內用消費，不限金額即可參加抽獎，六品牌餐廳最高可現場折抵當次消費金額1,000元、大心現場折抵100元，誠意滿點且人人有獎。未抽中現抵金的顧客將獲得六品牌餐廳288元及大心38元電子優惠券，後續只要於5/16（一）至6/30（四）之平日週一至週五，內用滿額消費即可抵用，同時每使用一張電子優惠券，就可再加碼抽《瓦城萬元電子享用券》，持券用餐越多次、中獎機會越高！另外此期間現場外帶、電話訂餐外帶、外送，一樣會獲贈六品牌餐廳通用288元及大心38元紙本優惠券乙張。

瓦城4/25（一）起接續獻上甜蜜的小心意，5/6（五）前平日憑瓦城FB粉絲團/官方LINE帳號「wa10」指定圖示，於全台瓦城分店內用消費滿額1,200元，即贈超人氣甜點GUJU西米露乙份；5/7（六）、5/8（日）母親節當週末至瓦城（不含Express分店）內用不限金額消費即贈「美琪抗菌乾洗手」與祝福小卡乙份。

隨著疫情升溫，瓦城泰統集團持續落實「安心餐廳2.0」防疫措施，提供消費者安心無虞的用餐環境，帶媽媽來店用餐最放心。全台餐廳皆陸續導入飛利浦UV-C殺菌燈系列產品，能有效殺除細菌與病毒、淨化餐廳空氣，減少用餐時病毒透過飛沫及氣膠粒子的傳染風險。集團七大品牌自1月起全面啟動線上點餐系統，透過手機即可自行完成點餐，搭配入口處「自動取餐叫號機」、「自動測溫酒精噴霧機」等無接觸工具，用心守護每位顧客的餐飲體驗。