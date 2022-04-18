振興券使用最後倒數，燦坤（2430）五倍券晚鳥優惠再度「打到骨折」！即日起到4月底，燦坤「再接再厲振興節」要給消費者搶最後一波「紙本振興券最高10％回饋」，再攜手十大銀行強勢推出振興三重奏「會員促銷價」、「獨家現折券+銀行回饋」、「振興券優惠」，最高現賺41,600元，全館指定品牌商品，獨家最高再現折2,000元。

燦坤振興三重奏的第一重「促銷享折扣」：全館指定商品最低會員促銷價8折起。第二重「獨家再現折」：買空調指定商品，單品滿27,000元以上，刷十大銀行信用卡並分三／六／八期，獨家限量現折1,399元。第三重「振興再接利」：使用紙本振興券消費，最高回饋10％還元金。

燦坤也照顧悠遊付新用戶的福利，即日起到4月30日，買全館商品使用悠遊付支付，滿6,000元送600元悠遊付現金回饋券，10％超高回饋獻給顧客，搭配紙本振興券再享優惠。另外，燦坤也獨家推出買指定電視「獨家現折券+銀行回饋」現折2,000元優惠，再送豪華鍋具組；空調指定商品最高現折1,399元，升級十年延長保固加購價只要3,999元。