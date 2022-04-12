AI新創公司iKala共同創辦人暨執行長程世嘉12日表示，iKala發展10年，現在正式開始啟動IPO，接下來將會以台灣市場為優先選擇，目標要在2年內上市。

iKala目前營收結構分為雲端以及網紅行銷，雲端部分占比約六成，網紅行銷則佔約四成，2021年營收達到10億元大關，年成長率40％。其中，雲端業務預期在未來幾年的複合成長率將成長約30％～40％，網紅行銷也搭著浪潮快速起飛。程世嘉說，看準台中為遊戲產業及精密機械產業的匯聚地，今年也將至台中設立新辦公室，目前已展開招募雲端業務以及技術服務人才。

程世嘉表示，選擇掛牌以「家鄉優先」，除了台灣是iKala的發源地以外，主要也是因為看到近兩年台灣的資本市場已逐漸開始接受軟體新創、雲端公司。未來iKala若順利在台灣掛牌，將有望成為台灣第一家上市的MarTech（行銷科技）公司。

因應疫情過後帶動的遠距辦公浪潮，程世嘉表示，iKala新辦公室整修過後，全面優化空間利用及功能性，將本來固定座位的格局重新設計為更多共享空間，將70％的座位規劃為流動辦公桌（Hot-Desk）。

考量到「人」為辦公環境升級最重要的因素，且辦公室作為實體空間，應提供人與人面對面溝通、交流所需的舒適環境，iKala升級後的交誼空間更擴大為2倍。而保持開放的同時，iKala也針對有個人專注、獨立工作需求的員工，增設5間個人工作艙；亦將會議室遠端協作設備升級，因應更多遠距會議的工作模式。

程世嘉說，iKala原本就是數位原生的公司，受到疫情衝擊的影響其實不大，而在去年本土疫情爆發後，iKala也針全體員工進行防疫調查，發現有42％的員工認為在家工作效率較佳、且約一半的員工在疫情後仍偏好能在家工作。

程世嘉觀察，疫情過後，辦公室的功能已經與過去大不相同，91％的iKala員工認為重返辦公室不再只是工作，而是能夠面對面與同事交流。因此除了辦公室升級以外，iKala也提供更符合員工需求，且彈性、效率兼顧的混合辦公環境，邁向「混合辦公新常態」。

iKala目前員工約160人，預計到今年底前要徵至200人，更廣納Z世代（介於1995年～2010年出生）人才。iKala共同創辦人暨技術長龔師賢認為，Z世代高度重視公司文化與價值主張，以及工作彈性度與自主性，對於新興數位科技擁有極大的學習力，並渴望能在短時間內能「自我實現」。目前iKala的工程團隊約有近15％為Z世代員工，預期將逐年成長。