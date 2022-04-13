根據外媒現場報導，一名目擊乘客Clair接受採訪時還驚魂未定表示，自己全程目睹了一切，當下歹徒實在開了太多槍，「多到數不清」。社群平台也流出許多乘客拍下事發當時片段，車站內盡是濃濃白色煙霧以及尖叫聲，看了令人心驚膽戰。

Very dramatic video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/5cOdeYPIb1 — Kristoffer Kumm (@Kristofferkumm) April 12, 2022

一名列車上的乘客拍攝槍擊事件發生後，列車緊急靠站的情況，車門打開後，客滿車廂內的乘客尖叫奔逃而出，車廂內則冒出不明白煙，有乘客摀著傷口跌坐在地板上，也有傷者在其他旅客攙扶下步出車廂，另外有傷者勉強跛行下車，跌倒在月台上一身是血，現場亂成一團。

Cellphone video from a rider shows a smoked-filled subway car when the shooting took place. There are no active explosive devices at the scene, according to the NYPD.#Brooklyn #NewYork #NewYorkCity #Subway pic.twitter.com/kTG5BcaDRR — Shaquille Omari (@shaq_omari) April 12, 2022

另外有乘客用手機拍下車廂內畫面，行駛的地鐵列車車廂中充滿不明的白色煙霧，乘客紛紛用衣物遮住口鼻，大家都往車廂裡安全的一側擠，有人站上了座椅上，車廂內聽到列車煞車的刺耳聲響，乘客無處可逃，陷入一片慌亂當中。

地鐵槍擊案的第一現場，疑似就在行駛的列車上，由於是紐約一早的通勤尖峰時刻，地鐵一度停駛，事發的地鐵站內外，警方動員大批警力到場，並拉起封鎖線。已知至少有5人中彈，16人受傷送醫。