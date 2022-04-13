全球光學解決方案的領導者艾邁斯歐司朗（ams OSRAM）在資本市場日活動向投資者介紹了自身戰略、業務前景，以及成為光學解決方案領導者的發展路徑與未來機遇。自2021年3月獲得歐司朗的經營控制權以來，艾邁斯歐司朗一直在成功整合之路上穩步前行。

艾邁斯歐司朗執行長Alexander Everke表示，我們非常高興能夠在今天的資本市場日向各位投資者和利益相關方介紹我們目前的成就，並分享我們對集團的未來展望。我們堅信，以核心技術為基礎的戰略是大勢所趨，將推動市場對光學解決方案的需求，而艾邁斯歐司朗正是這一市場的積極開拓者與領導者。

Alexander Everke表示，我們擁有獨特、成功且專業的光學解決方案組合，為客戶提供創新解決方案。我們深耕汽車、消費、工業與醫療等終端市場，推動半導體業務多元化的營收增長，這是公司實現未來目標的有力支柱。所有這些因素，是我們取得永續成功、成為有社會責任企業的基石。

此次資本市場日將由艾邁斯歐司朗全體董事會以及集團管理團隊的核心成員負責舉辦。活動中，艾邁斯歐司朗將向投資者和其他利益相關方詳細介紹公司的發展歷程、業務拓展後的前景以及主要驅動因素。

艾邁斯歐司朗在活動中釋出多項訊息，包括介紹自2021年3月以來的集團業務發展和整合情況，確認集團的目標財務模式，為關鍵驅動因素提供更多支援，以實現兩位數的平均年收入增長率和超過20％的調整後EBIT利潤率增長的長期目標。

在重新調整產品組合的基礎上，引入2024年中期目標，即49億正負3億歐元的營收和15％或以上的調整後EBIT利潤率增長。詳細說明推動集團產品組合實現營收增長的關鍵驅動因素，包括數位化、智慧生活、能源效率和永續性等符合主流市場趨勢的業務。展示集團在關鍵增長應用領域的強大技術地位，包括先進動態汽車照明、microLED顯示技術、AR/VR光學解決方案、汽車感測和LED植物照明等。

艾邁斯歐司朗亦展示集團的未來產業發展足跡，除了實施一系列的整合措施外，艾邁斯歐司朗將在馬來西亞居林的LED工廠旁建造一個新的8英寸LED前端工廠，有效提升產能，以支援先進LED技術和MicroLED的預期增長。預計未來18～24個月，新工廠的投資額將達到約8億歐元。

自2021年3月以來，艾邁斯歐司朗已經取得了重大進展，實現了一系列重要里程碑，踐行了成為光學解決方案領導者的承諾。合併後的艾邁斯歐司朗在全體員工共同願景的推動下，致力於實現全球一體化戰略。因此在過去12個月裡，儘管面臨終端市場和供應鏈的重重阻力，艾邁斯歐司朗的業績表現依然穩健。同時，艾邁斯歐司朗在剝離非核心業務方面進展順利，預計將於2022年底完成大部分原歐司朗公司旗下數位照明業務的出售，並完成原歐司朗大陸合資公司的剝離。作為集團ESG戰略定義的一部分，艾邁斯歐司朗公佈了首要關鍵目標：到2030年實現碳中和，到2026年實現25％女性高階主管的比例。

此次的資本市場日將證明合併後的艾邁斯歐司朗能夠把握增長機遇，實現一加一大於二的效果。合併後，艾邁斯歐司朗在協同增效和節能方面得以增強，整體實力更加強勁，初始估值有所提升。綜上因素，以及資本市場日中討論的其他關鍵因素，艾邁斯歐司朗將成為致力於創造重大長期價值的光學解決方案領導者。