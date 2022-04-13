曾任國軍戰鬥機飛行員30多年，獲頒逾20枚勳獎章的林寶漳，2008年被選任擔任遠東航空董事長，他擔任董座未滿100天，期間因遠航未將所得稅款繳納國庫害他遭國稅局追繳稅款，林男提告求償後，最高法院判決遠航須給付林男564萬5235元，全案定讞。

林男說，他只是遠航公司名義上負責人，遠航公司未依法將系爭期間扣取之所得稅款繳納國庫，國稅局在2012年通知他補繳稅款及滯納金747萬多元，他陸續繳納完畢，遠航已先扣取員工所得稅款，卻未繳付國庫，致他以自己財產繳納稅金而受損害，須賠償他損失。

台灣高等法院更一審認為，林男雖為扣繳義務人，但遠航財會人員本應於扣取後逕繳納國庫，但卻未繳付國庫，致林須以其自己財產代墊繳納而受有損害，而遠航受領該等扣繳稅款卻無保有該利益之權利，須償還林男代墊繳納款項564萬多元，遠航不服提上訴，遭最高法院駁回。