後龍鎮外埔合歡石滬旁堤防樓梯業已換新。（謝明俊攝）

後龍鎮外埔合歡石滬堤防涼亭、步道及護欄都已整修一新。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮海岸留存百年以上歷史的合歡石滬，是目前島內僅存唯2的完整石滬，與後龍另1座毋乃石滬齊名，吸引許多遊客前來遊覽打卡，實地踏查當地老一輩討海人如何靠著石滬討生活，石滬旁堤防原有步道、護欄及涼亭，在海風侵襲下破爛不堪，後龍鎮公所籌資重新整修一新，讓遊客可以有更亮麗的打卡景點。

位在後龍鎮外埔海濱的合歡石滬，相傳是由早年定居於此的平埔族道卡斯族所發明設置，由於後龍鎮外埔至海寶地區的海岸線，沈積了許多大型鵝卵石，道卡斯族人因而利用石頭堆置成石滬，用來補撈各類漁獲，後來漢人移居後龍地區，接手合歡石滬，除了利用牽罟方式捕撈漁獲外，石滬成為重要的漁場，捕撈漁產還包括了石蚵、海瓜子等。

後龍北部海岸原本有多座石滬，但因後期漁撈方式改進，逐漸放棄石滬捕漁，加上石滬遭遇颱風風浪催毀，缺乏維護逐漸毀棄，如今後龍地區僅存合歡及毋乃等2座保存完整的石滬。

為了保護這2座有歷史意義的石滬，後龍鎮公所每年都會編列預算雇工維護2座石滬，並舉辦石滬文化節，邀請各地遊客同來進入石滬內，實際體驗在石滬內補撈漁獲的過程，每次活動都會吸引千人參與，讓許多民眾了解先民生活一頁。

後龍鎮公所年前舉辦石滬文化節時，赫然發現合歡石滬旁堤防上所修築的木質護欄、樓梯及涼亭等設施，皆因海風帶來鹽份吹蝕毀壞，嚴重影響遊客安全，後龍鎮長朱秋隆指示公所團隊備妥計畫，籌措經費整修全部護欄、樓梯、涼亭、步道鋪面，讓堤防步道煥然一新，成為遊客打卡熱區。