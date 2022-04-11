桃園市新屋區人口近5萬人，當地缺乏運動設施及場所，桃園市府在台66道路橋下打造頭洲魅力公園，以魚米之鄉為主題有溜冰場、籃球場及共融式遊戲區等，市長鄭文燦說，除活化台66全段橋下空間外，其中觀音新屋段因高架平面交織易產生交通事故，期盼推動全線高架化，目前可行性報告國發會已審議通過。

鄭文燦說，台66比造國道2號推動橋下空間活化，已經完成楊梅高榮段及新屋頭洲段，頭洲魅力公園是以魚米之鄉為主題，相信新屋區的孩子會很喜歡這裡。他也說，頭洲地區正在興建頭洲派出所及頭洲市民活動中心，也完成頭洲棒壘球場，這個重劃區人口發展很快，希望可以打造市民可及的運動、文化及福利空間。

鄭文燦也說，66快速道路從大溪到觀音的大潭，其中在觀音新屋段部分高架、部分平面，平面部分交織容易造成交通安全上的事故，因此推動全線高架化可行性報告已經經過國發會審議通過，繼續要爭取預算與建設落實，未來希望66全線高架，可節省10至15分鐘時間，而且交通會更加安全。

新屋區公所表示，頭洲魅力公原以新屋農業、漁業、石滬等當地產業及特色，規劃農業主題遊戲區、漁業主題遊戲區、海洋主題溜冰場，彰顯新屋區地方特色。農業區規劃溜滑梯、盪鞦韆、涵管等遊具，適合幼齡兒童。漁業區規劃溜索、沙坑、挖土機等遊具，適合較大些的孩子。溜冰場及籃球場則可提供青少年至成年人運動。黃色繞園步道可提供步行運動，同時方便父母就近看顧兒童遊戲。