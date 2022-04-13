長榮集團經營權之爭高潮迭起，最新進度是「熹妃回宮」，也就是6年前被大房踢出長榮集團的么子張國煒，將重返長榮集團，並接任立榮航空董事長。對張國煒來說，這是天上掉下來的難得機會，把屬於他的立榮要了回去，絕對是穩賺不賠。

在前幾個月的長榮國際爭奪戰中，星宇航空董事長張國煒母親李玉美轉向支持張榮發二子張國明、三子張國政陣營，讓「弟弟派」反撲成功後，外界就在猜測，雙方是否有相關的「交換條件」，今日答案總算揭曉，就是讓張國煒拿回立榮航空。

對張國煒來說，他持有立榮19.90％股權，雖是第二大股，但只要長榮國際的23.48％不支持他，他就是財務性投資，拿不到主導權。然對二哥、三哥來說，長榮有沒有立榮都無所謂，還可以丟掉國內線這燙手山芋，當然就樂於把立榮給張國煒。

事實上，過往張國煒當長榮航董事長時，也不會對立榮有興趣，因為立榮實在太小了、太微不足道了。但小歸小，立榮可是國內線的霸主，尤其在遠東、復興兩家航空公司收掉後，更是大到不能倒，重要性相對過往不可同日而語。

張國煒的星宇航空開航後，就面臨到疫情，但錢還是在燒，這也讓星宇策略從原本只要飛國際線，如今將開航飛進國內線。但想飛進國內，要有地勤代理，過往長榮與星宇勢如水火時，怎麼可能幫敵人做代理，但如今變天，合作就水到渠成。

更何況，立榮除了國內線，還有部分國家的航權及時間帶，對於星宇來說，這都可以少走許多的冤枉路。一旦疫後解禁，各家航空都要爭取報復性旅遊潮，有立榮的星宇絕對比星宇單兵作戰來的有優勢，更可藉立榮提高在國內航空市場地位。

最關鍵的是，也因為長榮國際2成餘的持股，左右張國煒能不能真正擁有立榮，張國煒若不能趁同時擔任兩家公司董事長時，推動星宇與立榮合併，就得承受有朝一日兩個哥哥又想把他趕出去的風險，所以推動星宇、立榮合一，這是不可不為。

有人更進一步解讀，張國煒重回長榮集團，會否有一天重掌長榮航空。當然，我們不會把話說死，但以張榮發三子張國政對航空的高度興趣，顯然不會把這舞台拱手讓給張國煒，只能說該幫忙的就幫，還張國煒個力挺幹掉大哥之恩，如此而已。

回到張國煒重掌立榮這件事，大概也只能說明，天底下沒有永遠的敵人，聯合次要敵人打擊主要敵人，是千古不滅的定律。然這變局對張國煒的確加分，能拿回本該屬於他的立榮，又能夠幫到星宇擴展事業版圖，這條件交換可說是相當值得。