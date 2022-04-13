長榮經營權之爭白熱化！弟弟派掌握的長榮國際再度出手，今（13日）晚立榮公告解任現任董事長林志忠，星宇航空董事長「小K」張國煒將以雲衫公司的法人代表回任立榮航空董座，震撼財經界，也掀起PTT一番熱議，刺激程度讓網友直呼「比八點檔還八點檔」、「台股八點檔」。

弟弟派拿下長榮國際後，近期接連出招，周二（12日）撤換長榮國際派在長榮鋼鐵的法人代表，大哥張國華和前長榮國際董事長柯麗卿去職，改派長榮國際董事長鄭深池與律師陳昭龍；今日再度出擊，改派立榮航空的法人代表，並於明日召開臨時董事會，推選新任董座。

消息傳至PTT引起軒然大波，眼看長榮兄弟之爭愈演愈烈，網友紛紛回應「這戲越來越精彩了」、「比八點檔還八點檔，血流成河」、「沒想到這齣戲還能這麼演」、「航空大戲」、「哇靠，台股八點檔」、「八點檔開播啦」。

不少網友預測，「未來感覺要分治了，哥哥海運弟弟航空」、「國內線要有新選擇了嗎」、「不會合併，未來雙品牌經營」、「可能整合星宇？」、「來個國內線星宇」、「星宇整合立榮吧」、「未來應該是走廉航跟頂級航空兩條路來走」、「弟弟派要反攻把大哥拉下來了」。