年底選戰布局，新北市長侯友宜是否會拚連任，或直接轉戰2024總統大位，至今仍未有明確回應，但外界傳出侯可能不參選連任，直攻2024大位。民進黨祕書長林錫耀昨(13日)表示，各種可能性民進黨都有設想，侯至今都不直接回答這問題，其中必有緣故。對於綠營說法，不少網友火大，反嗆「人家選不選干你民進黨屁事啊！」

據《中國時報》今(14日)報導指出，近來傳出新北市長侯友宜可能不參選連任，直攻2024大位。林錫耀說，各種可能性民進黨都有設想，侯友宜至今都不願意認真、不坦承、不直接回答這問題，其中必有緣故，一定心理另有盤算。林錫耀表示，目前傳出侯友宜的替代人選是新北市副市長劉和然，民進黨當然也有設想在內，等侯先決定，民進黨再來因應。

相關新聞曝光後，有160名網友在《LINE TODAY》相關新聞底下留言，不少人直言「2024還早就在算計，國內目前疫情正燒，你們卻只關心選舉，只關心權勢」、「等讓你們算計？呵呵」、「自己的候選人還沒著落呢，急著管別人家務事？！」「笑死人了…你們的陳時中不也是拖拖拉拉的，為什麼你們不叫他直接講就好」、「民進黨最怕侯友宜出來選」、「你問什麼人家都要回答嗎？」