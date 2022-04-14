本土疫情急遽升溫，民眾瘋搶防疫保單，有產險公司網站因湧入大量投保案件，今傳出掛點、暫時停止網路投保，對消費者影響最大的是，各產險公司對防疫保單啟動「下架改版潮」，部分則是直接停售。

這波防疫保單「下架改版潮」原因出爐了，產險公司表示，主要是這次的新冠病毒傳染力太強，政府又放棄清零、傾向與病毒共存，確診數不斷攀升，對產險公司來說，不論輕症、重症，都是5萬元、8萬元不等的「定額賠償」，保費平均只收1000元上下，再這樣下去，損失率遲早爆表，只好選擇下架改版或直接停售。

據了解，中國信託產險的「防疫新生活」、和泰產險「新疫點零」補償型B方案已經悄悄下架了，接下來旺旺友聯「疫應俱全」、以及和泰產險「疫起挺你2.0」分別於4月18日、5月1日下架。

旺旺友聯產險表示，「疫應俱全」專案是將「暫停」受理新件，還有「萬無疫失」專案可供民眾選擇；主管解釋，由於近日疫情嚴峻，現在會針對防疫商品檢視內容及費率的合理性進行商品調整，讓損失率控管在一定範圍，不超過產險公司的風險胃納量。