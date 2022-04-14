國民黨高雄市議員黨內登記今（14）持續受理，左楠區新人白喬茵跨區力邀將參選台南市長的謝龍介站台。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市議員黨內登記今（14）日持續受理，左楠區新人白喬茵跨區力邀將代表國民黨參選台南市長的謝龍介站台。針對高雄市長人選遲未出爐，「母雞」仍難產，謝龍介建議，黨應從各方面去思考，在艱困選區本來就不能墨守成規，可以不按牌理出牌。

謝龍介認為，南台灣對國民黨來說較為艱困，高雄市長人選目前黨還在評估、考量，台南有謝龍介挺身而出，但未來台南、高雄會做美麗連線，會在冰天雪地開出美麗燦爛勝利的花朵。

關於高雄母雞條件，謝龍介提到，黨從各方面去思考，在艱困選區，本來就不能墨守成規，尤其國民黨在地有很多優秀人才，有時候顧慮的因素都不一樣，所以期待除了徵詢各方人才意見外，艱困選區不一定要按牌理出牌。

謝龍介舉例說，像2018年，韓市長最後突破重圍、翻盤成功一樣，選舉沒有穩贏的，「政治在你眼前一寸之外都是黑暗的」，所有事情都會發生，唯有不斷努力再努力、準備再準備。

至於高雄是否應比照台南找在地人選？謝龍介認為，「都可以啦，現在跟過去不一樣」，民進黨在所有縣市，經常推出的都不是在地的，現在是網路時代、自媒體時代，台灣是一日生活圈，相信黨會有綜合考量。

若前高雄市副市長李四川或是黨主席朱立倫來挑戰高雄，謝龍介則說，兩人都是好的人選，上上禮拜剛去看川伯，也肯定他在短短1年半之間，可以開闢、鋪新640幾條道路，破了台灣自治史紀錄，當然川伯是靈魂角色，好的人才應該為國家、為所有城市所用，也期待川伯有這機會，為高雄市扛起一片天，市民到今天也相當懷念拿鐵鎚的他。

國民黨左楠區議員初選5搶1席，白喬茵說，今天特別把「龍介仙」請來登記，他目前是南台灣最強母雞，還是五連霸議員，一路走來，非常堅持自己理想、不忘初衷，今天陪她登記外，也教她如何勇敢不畏強權當好議員監督市政。

謝龍介還特別挑了紅色玫瑰花獻給白喬茵，他用台語直說，「議會新聲音，選給白喬茵，美麗帶刺的紅玫瑰，監督市政不會放水」，期許白要像紅玫瑰，質詢要有料、要帶刺，不能隨便讓人「搓去」。