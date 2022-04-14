現在不少年輕人比較重視生活品質，甚至是消費欲望大於消費能力，導致他們根本存不了錢，晚年就可能生活得很辛苦，但有些人則是先苦後甘，年輕時努力打拚，存了一筆錢讓自己老了也不用愁吃穿。《搜狐網》近日分享3個前半生比較辛苦的生肖，晚年後他們靠著經驗累積財富，愜意生活讓人人羨慕。

1.生肖雞

生肖雞智商高，而且做事勤奮又認真，雖然前半生比較辛苦，每天為了生活奔波，但由於他們肯努力，積累不少經驗與財富，另外，生肖雞也清楚知道，如果年輕時不努力，晚年下場可能會很淒慘，因此他們絕不當遊手好閒的人，老年自然不愁吃穿，生活豐富又多采多姿，而且結婚和財運都不錯，身邊有朋友陪伴，晚年過得很愜意。

2.生肖馬

生肖馬個性樂觀又開朗，無論做什麼事都很有主見，不會隨波逐流，而且也很有領導能力，若從事政治相關的行業，他們的地位會越來越高，而且老了也越來越有錢，在工作上表現出色，具有責任感，因此受到主管賞識，年過50就存到儲蓄目標，隨時都可以準備退休，與家人也相處融洽，晚年生活可說是非常美滿。

3.生肖豬

生肖豬從年輕時就喜歡享受，甚至玩得很兇，但該認真時他們絕對會全力以赴，而且非常有上進心，工作之餘會幫自己找方法放鬆，也因為有適時的休息，讓他們事業方面發展的越來越好，工作成績優異，到了中年甚至會遇到福星，讓他們運氣非常好，在選擇投資標的時，眼光都非常準，因此老了甚至能富貴倍增。