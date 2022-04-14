滙豐（台灣）銀行董事會通過由陳紹宗接任董事長一職，他目前擔任香港上海滙豐銀行環球資本市場暨證券服務大中華區業務主管，負責中國大陸、香港、澳門及台灣業務。

滙豐（台灣）銀行表示，陳紹宗自2014年即開始擔任滙豐（台灣）董事，對台灣整體市場相當熟悉。滙豐（台灣）總經理陳志堅表示，滙豐集團長期以亞洲為集團的策略中心，台灣更是該集團在亞太區的重點發展市場之一，未來幾年內也將持續擴大對亞洲的投資。

陳志堅指出，滙豐（台灣）是台灣最具領導地位的外商銀行之一，隨著任命陳紹宗擔任董事長一職，滙豐（台灣）將在強健的風險管理及法遵文化的基礎下持續成長。

陳紹宗畢業於香港大學，獲得電機工程學士學位，並取得澳洲雪梨麥格里大學（Macquarie University）應用財務碩士學位。匯豐（台灣）說明，他早在1986年即加入匯豐，曾擔任多項職務，涉及企業銷售、貨幣市場、利率及外匯交易等方面。

期間曾移居澳洲2年，於1998年重返匯豐主管港元交易業務，建立及鞏固匯豐在該領域的領先優勢，擔任現職之前，則是環球資本市場亞太區聯席主管。