滙豐（台灣）商業銀行20日宣布，整合環球私人銀行至財富管理及個人金融事業處，全新定位環球私人銀行服務，在台灣高階財富管理市場中，目前是唯一為高資產客戶推出數位服務的私人銀行。客戶不僅可持續享有客戶經理的專屬理財諮詢服務，還可透過網路銀行與手機行動銀行等數位通路，隨時隨地管理資產或進行投資。

此項領先業界的作法，滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示，目的是運用整個滙豐集團的資源綜效，以滿足不同客群的多元理財需求。並提供客戶全球性的一站式金融服務。她表示，觀察到這兩年即便受到疫情影響，台灣的新富階層與財富總額仍在不斷上升，因此為環球私人銀行的高資產客戶增加數位金融通路，讓客戶也能享有其他個人金融客戶的服務。

葉清玉表示，透過此次的整合行動，滙豐集團預計全球資產管理規模，預估在2025年前大幅增加4兆美元。

同為外商銀行消金與財管強將的花旗銀行，在台灣已確定將整併進星展銀行，這對外銀在台灣的市占及表現造成牽動效果，滙豐銀行的最新作法莫不讓前述業務移轉過程，提供財管客戶更多的選擇。

滙豐銀行環球私人銀行負責人陳怡婷指出，滙豐銀行私人銀行服務，除提供境外投資機會與豐富的投資型商品，亦透過全台分行據點與數位銀行，提供國際型私人銀行競爭者所沒有的零售金融、網銀與行動銀行服務，為富裕人士和超富裕人士及其家族增長、管理和守護財富，服務範圍涵蓋私人財富規劃、家族傳承策畫、另類投資與信貸諮詢，在通往財富的道路上，滙豐銀行始終陪伴客戶一同成長。

葉清玉進一步說明，在全新的整合架構下，滙豐集團將客群重新劃分為運籌理財One能戶、卓越理財與環球私人銀行，其中第三類客群為服務資產規模達美金200萬元以上的高資產客戶，是滙豐財富管理及個人金融頂級客層。