俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天抨擊歐洲國家試圖切斷俄國能源供應，造成市場動盪，他同時表示，俄國應該分散能源出口到亞洲地區。

路透社報導，蒲亭今天在莫斯科表示，由於歐洲國家試圖減少對俄羅斯能源的依賴，俄國能源出口將東進。蒲亭還說，歐洲國家無法立即完全不用俄國天然氣。

俄羅斯試圖將能源供應從傳統的歐洲市場分散出去，因此一直與亞洲以及全球最大能源消耗國中國加強關係。

法新社報導，蒲亭在電視轉播的政府能源產業會議上表示：「我們必須分散出口。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛禁止或減少使用俄羅斯石油、天然氣和煤炭，蒲亭坦承，「我們的行事依據必須是，在可預見的未來，對西方的能源供應將減少」。

蒲亭並說，俄羅斯應遵循近年來的方向，「一步一步將出口轉向南方和東方的快速成長市場」。

蒲亭批評歐洲國家停止使用俄羅斯能源的作法，並說，這些國家「經常高談停用俄國供應的能源，結果進一步破壞了市場穩定」。

蒲亭說：「西方國家企圖排除俄羅斯供應商並以其他來源取代俄國的作法，必將影響全球整體經濟。」