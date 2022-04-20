國際制裁不斷衝擊俄羅斯經濟，其央行8日意外把基準利率急降三個百分點至17％後，日前暗示進一步降息救經濟。即使3月通膨率飆高，但央行已把通膨問題放一旁，以救經濟為首要任務。

央行總裁納比烏里娜（Elvira Nabiullina）18日認為央行「必須有快速調降基準利率的可能性」。她強調央行不會致力抑制通膨，認為商界要適應新的經濟環境。

俄國入侵烏克蘭遭制裁而令盧布兌美元匯率創新低，央行2月28日把基準利率從9.5％一口氣調升至20％來穩定匯率。

俄國3月通膨率月增7.61％為1999年來最大月增幅，年增16.7％創七年最大年增幅，但央行3月按兵不動後，8日提前做出近廿年來最大降息幅度的決定。央行原定29日舉行貨幣政策會議。

西方制裁不斷打擊俄國經濟，其央行近一半存放海外的黃金與外匯存底也遭凍結。在此嚴峻情勢下，央行仍全力救經濟。

雖然納比烏里娜日前表示央行目標是在2024年把年通膨率壓回至4％，但指出國際制裁的衝擊，正開始從金融市場波及實體經濟。

世界銀行預測俄國今年國內生產毛額（GDP）將萎縮11％。國際貨幣基金（IMF）則預測其今年經濟萎縮8.5％，明年萎縮2.3％。

俄國總統普丁（Vladimir Putin）18日表示政府可能必須增加財政預算支出，來增加流動性和支撐經濟。

藍灣（BlueBay）資產管理新興市場策略師艾許（Timothy Ash）說，普丁繼續掌權和俄軍在烏國犯下的暴行曝光，會令俄國未來幾年持續遭國際社會摒棄。

他認為俄國目前經濟困境只是一個開端，其預期俄國外債將不斷違約，沒有外國投資和失去國際經貿往來，經濟不斷陷入衰退和停滯，人民生活品質下降，資本外逃和人才流失。