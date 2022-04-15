屏東縣長潘孟安15日陪大寮林園議員參選人洪村銘電話固票。(邁盟提供)

罷韓領銜人之一的李佾潔與旗鼓鹽議員李喬如為前新苓議員參選人鄧巧佩、大岡山參選人林志誠站台。(高雄正能量提供)

罷韓領銜人之一的李佾潔推薦前新苓議員參選人鄧巧佩與大岡山參選人林志誠。(高雄正能量提供)

民進黨高雄巿議員初選15日晚上將執行前金新興苓雅與林園大寮2選區，新系「邁盟」上午請來屏東縣長潘孟安為湯詠瑜、洪村銘拜票；罷韓領銜人之一的醫師李佾潔則推薦湧言會所屬的「高雄正能量」成員鄧巧佩、林志誠。

連日來馬不停蹄拜票的大寮林園參選人洪村銘早上請到潘孟安來協助自己打電話向鄉親固票，洪村銘除了感謝，也希望能獲鄉親認同，讓走過所有區里的雙腳、握過所有鄉親的雙手，能成為自己最大的後盾，順利拚過初選。

潘孟安也推薦前新苓議員參選人湯詠瑜，除了沿街向選民請託，也拜託大家晚上6點到10點提早回家顧電話，讓優質的台美雙律師湯詠瑜能通過這次初選，未來有機會進入市議會為高雄市民強力監督市政，幫忙推動建設進行。

罷韓領銜人之一的李佾潔曾結合有志者並借用立委趙天麟服務處為「公民割草行動總部」，上午他重返當初的割草總部，推薦跟他一樣有醫護背景的鄧巧佩，以及年輕正直的林志誠，尋求8連霸的旗鼓鹽議員李喬如也現身相挺。

李佾潔稱讚在前新苓參選的鄧巧佩護理師出身，專業細膩、勤快熱忱，聚焦長照、婦幼及弱勢照顧，能為弱勢發聲。在大岡山參選的林志誠有能力協助巿長陳其邁串連岡山、橋頭等為最有價值的半導體S廊道，推動地方繁榮。