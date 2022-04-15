國民黨台南市長參選人謝龍介日前在廣播節目中評論俄烏戰爭，提及「普丁太人道」等字眼，遭部分泛綠政黨抨擊是幫俄的侵略行為洗白，謝龍介15日回應，會說俄國打法保守，是相較於俄軍參與敘利亞內戰而言，泛綠政黨勿斷章取義，羅織文字獄。

謝龍介日前在參加一次廣播節目上，被問及對俄羅斯與烏克蘭戰爭的看法，他提到「普丁仗會打的那麼困難，是因為人道、不願傷害平民」遭泛綠陣營大力攻擊，指謝為侵略者俄羅斯洗白。

台灣基進黨安南區議員參選人王明彥要求謝龍介道歉，痛批「既然甘為俄羅斯傳聲筒，不如去俄羅斯國家廣播電台當主持人！」。

謝龍介15日回應要民眾不必急著斷章取義，當時言論是拿俄烏戰，對比俄軍對上敘利亞內戰時，清剿伊斯蘭國的作戰策略。

他進一步說明，俄軍在烏克蘭境內發生的布查事件，聯合國安理會應組織公正中立的獨立調查小組，進入實地調查，釐清真相，對凶手勿枉勿縱。但在調查結果出爐前，不要看到黑影就開槍，是對罹難者的一種尊重。

謝龍介強調，發動戰爭的俄羅斯必須為所有死傷負最大責任，但除了部分歐美國家、澳洲，與日本，採取強力譴責的立場，世界上有更多國家，像是非洲大陸，伊斯蘭世界，南亞與東協，都謹守中立不介入，呼籲和平，停止戰爭。

他分析，台灣同處地緣政治熱區，除了關照難民，更重要的是冷靜、理性思考，也許就能在台海危機來臨前，有更多和平的機會。