隨著國內疫情逐漸升溫，今日新增確診病例破千例，達到1284例，連帶推升快篩試劑的需求，中國國民黨文傳會副主委林家興今（15）日表示，行政院昨天倉促宣布即日起徵用快篩試劑，卻未提出相關的配套措施，導致快篩劑的問題亂象叢生，許多需要快篩證明始能上班或從事相關活動的民眾一劑難求，市面上嚴重缺貨，衝擊民眾的生活日常。蔡政府的步調卻仍原地踏步，畫了「徵用4000萬劑」大餅就沒了後續，這樣的行政作為，真的是「有政府、難放心！」

林家興指出，雖然指揮中心公布全台619公費快篩試劑發放診所名單，但必須是民眾出現呼吸道等症狀，選擇到名單上的診所就醫，經醫師看診評估後始可發放快篩試劑，並非直接免費領用；惟當前實際情況是許多公司或企業因內部員工或同棟大樓人員發燒，其他員工需要快篩證明才能到班工作，但市面上因為政府宣布徵用快篩試劑，已經嚴重缺貨，甚至傳出有人囤積的訊息，導致真正需要快篩試劑的民眾完全買不到，造成相當大的不便！

林家興表示，蔡政府希望如同當時徵用口罩的方式，快篩試劑能妥適分配並壓低價格，但行政院倉促宣布之後，卻看不到相關配套措施，例如期程安排、徵用快篩劑的價格、領取的規劃、若無呼吸道等症狀該如何領取等，相關的作法皆未準備妥當，更沒有向民眾做清楚的宣達或說明，就先宣布開始徵用快篩試劑，讓現階段急需快篩證明的民眾買不到、領不到、用不到，政府應該儘速因應試劑缺貨亂象！