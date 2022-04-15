國際信用評級機構穆迪表示，俄羅斯可能已經主權債務違約，因為莫斯科已嘗試用俄國貨幣盧布支付以美元結算的公債。克里姆林宮今天則說，俄國還想擴大要求能源出口以盧布支付。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）今天則在內閣刊物中表示，已有數名俄國天然氣的買家同意轉為用盧布支付，「我們預期其他進口商將跟進」。但他未透露那些買家的身分。

路透社報導，俄羅斯有2筆美元公債4日債務到期，但莫斯科當天卻以盧布償還。這2筆債券到期日分別在今年和2042年。

穆迪（Moody's）14日發布聲明表示，若俄羅斯「未在5月4日之前彌補，也就是寬限期截止時，那麼按照穆迪的定義，便可能被視為違約」。「債券合約並未包含可用美元以外其他任何貨幣償付的條款。」

自從俄羅斯2月底侵略烏克蘭後，制裁措施造成它被排除在西方金融體系之外，主權債務違約將會是至今最明顯後果。若莫斯科被宣告債務違約，將是1917年布爾什維克革命以來俄國外幣公債首次重大違約。

穆迪指出，儘管俄羅斯在2018年以後發行的國際債券，有些允許在某些條件下可用盧布支付；但在那之前發行的國際債券，例如今年和2042年到期的債券，都不接受盧布償付。

俄羅斯財政部今天並未回覆置評要求。俄國財長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）本月稍早曾告訴俄國「消息報」（Izvestia），莫斯科若被迫債務違約，將採取法律行動。

由於俄羅斯目前無法也不願在國際市場發債籌資，因此債務違約象徵意義較大。俄國在冷戰結束後嘗試融入西方金融架構，債務違約將為這場努力劃下紛擾句點。

另一方面，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在一場記者會上表示，蒲亭已設定一套「有系統且按部就班的方法」來拓展盧布使用，但相關細節和實行時間離確定還有一段距離。

蒲亭14日表示，盧布在俄羅斯出口貿易扮演的角色應該提升。莫斯科已表明要改為要求以盧布支付天然氣供應，而這類客戶主要在歐洲。