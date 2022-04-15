本土確診數急遽攀升，民眾對快篩試劑需求大增，繼口罩國家隊後，指揮中心正籌備快篩國家隊；本土快篩試劑龍頭泰博今率先宣布，將分成三階段逐步降價，預計5月底，快篩試劑每劑最便宜可賣170元。

泰博是市售快篩試劑市占率最高的廠商，首波降價在4月25日，1入裝原本銷售300元，將降為230元，5入裝從1500元降到1100元；第二階段降價預計於5月5日，1入裝再降至200元，5入裝降至950元；第三波預定於5月25日，5入裝每劑快篩試劑，平均每劑最低降到170元，希望帶動業界降價風潮。