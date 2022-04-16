張勛堯耐心替客人講解。（洪靖宜攝）

施雅鏻也忙著設計多肉盆栽。（洪靖宜攝）

2人取得園藝治療師資格，並到醫院等單位開課。（張勛堯提供／洪靖宜高雄傳真）

外型可愛的多肉植物顏色繽紛，照顧方式簡單，一對取得園藝治療師證照的情侶檔，將所愛所學結合，推動多肉植物設計，還會到民間企業甚至是醫院授課，教白衣天使手作多肉植物，不少人因此入坑，由於疫情期間大家無法出門遠遊，也有人開始研究多肉植物，療癒身心。

一盆盆多肉植物整齊排放，有綠有紅，有的帶點粉有些外圍帶點橘，園藝治療師張勛堯與女友施雅鏻兩人在店裡面忙進忙出，許多人帶著盆栽前來「求救」，談起多肉植物，張勛堯侃侃而談，憶起當時就是對於多肉植物有高度興趣，退伍就決定跟女朋友創業，至今已經快6年，有別於父親傳統園藝，他就是要開發不同市場。

張勛堯一一介紹多肉植物品種，包含夏型種、冬型種、春秋型種，他說其實照顧多肉植物難度不高，但也有些深奧，要在對的季節給對的水分，點出重點就是：「寧乾勿濕、土乾再澆、通風良好、有光更好」。

除了開店，他們也會到建佑醫院或是保險公司等民間單位，針對平時工作壓力較大的單位開設療癒手作課程，課程中除了可以更了解多肉植物，也能享受手作，不少體驗過課程的護理師一次就愛上，後來還會回店裡挑不同種植物，學習更多照顧方式。

就是因為入門容易，外表療癒，疫情期間許多人入坑，一名上前來購買多肉植物盆栽的張小姐說，自己就是因為疫情期間宅在家無聊也沒事做，就開始研究多肉植物，一研究後就入坑，開始精進如何照顧多肉植物，她說，下班回家身心累的時候，看到認真種植的多肉植物，確實頓時被療癒。

「雖然不是必要，但相信是需要」張勛堯說，其實在疫情前就很多民眾喜歡種植物，他認為，植物本身就是生活的一部分，多肉植物是懶人植物之一，顏色可愛又多變，疫情後因時間多就越來越多人會在家中種植，培養新興趣。