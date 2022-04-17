中磊(5388)首季財報交出淡季不淡好成績，展望第二季、以及全年，在數位轉型加快下，高速的網路傳輸將成為剛性需求，法人樂觀預估，中磊今年全年淨利年增加上看7~8成，每股獲利上看6元。

有鑑於南亞、中南美洲、中歐、 東歐頻寬昇級趨勢未變，對ON ONU需求維持強勁，帶動中磊3月營收為47.9億元、年成長41%、月成長28%，創下單月營收歷史次高紀錄；累計第一季營收達126.6億元，相較去年同期成長率達32%，單月及單季營收皆創同期營收新高紀錄。

展望中磊第二季，新興國家電信商頻寬升級趨勢持續發酵，帶動光纖網路終端用戶持續成長；除了新興國家頻寬升級商機之外，影音串流用戶數持續提升，有線電視服務商推出網路服務後，加碼提供影音串流服務，帶動內建多個影音串流APP的OTT STB需求向上，此新品在第二季量產出貨，將推升中磊營收、獲利持續成長。

以全年來說，由疫情帶動的數位轉型依舊持續進行，消費者享受過寬頻網路帶 來的便利與高解析度串流影音聲光效果之後，對更高速的網路傳輸成為剛性需求，也驅動5G、PON、OTT STB與WiFi-6的換機潮，法人樂觀預估，中磊今年全年淨利年增加上看7~8成，每股獲利上看6元。