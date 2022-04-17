民進黨高雄市議員第三選區初選民調結果今（17）日公布，力拼連任的現任議員高閔琳「爆冷」出局，讓國民黨副發言人楊植斗直言，「民進黨的內篩機制還是做得滿不錯的」，認為各政黨都應該要向綠營學習。

民進黨預計在高雄市議員第三選區提名3席，本次有5人參選，民調結果在今日公布，獲得最高支持度的是黃秋瑛的28.47％，再來則是陳慶鴻的23.92％與林志誠的21.57％，力拚連任的高閔琳支持度僅19.56％，排在第4名。

楊植斗在臉書表示，高閔琳去年曾被發起罷免，雖然因為罷免連署書未能通過第二階段而失敗，但卻在初選中落敗，無法再次披上民進黨的戰袍，直言是「躲得了罷免，卻逃不出民意」，也讓楊植斗忍不住說「民進黨的內篩機制還是做得滿不錯的」。

楊植斗指出，透過初選先將不適任的議員提前淘汰，藉此提高年底當選的機率，「這一點，各政黨都應學習丶參考」，並說「高閔琳躲得了罷免丶逃不了民意，恭喜高雄」。