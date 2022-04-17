看準網紅流量變現的趨勢，電商集團美而快國際（5321）旗下主攻後支付服務（BNPL）品牌Fasney，宣佈與台灣兩大直播平台龍頭「168 money」與「就醬播」完成串接，搶攻直播平台商機。

兩家直播平台業者去年GMV（Gross Merchandise Value）總交易金額各約新台幣200億元，此次Fasney與國內兩大直播平台業者策略合作，預期將對業績產生明顯助益，今年底前即可顯現。

美而快指出，Fasney過去以服務集團旗下相關網紅品牌為主，對接營收規模約40億元；今年隨著美而快加深在直播產業的布局力道，並深化與兩大直播平台合作，上線1個月以來消費者使用反應熱烈，在沒有投入任何行銷資源的狀況下，已有高達3％轉換率，預期後續轉換率還將持續拉高。

「就醬播」為全台最大的直播購物與多渠道社群整合電商平台，提供台灣與東南亞直播台雲端服務，以直播主的使用角度及消費者購物體驗為核心；「168 money」為全台最大的直播收單系統，「168 money」，旗下「FB直播購物小幫手」系統，能達到粉絲團、網路社團、官網的多方整合，幫助店家在網路上實現全通路銷售。

美而快進一步表示，BNPL（Buy now pay later，後支付），是近年來全球頗受到重視，且發展迅速的金融科技服務，主打「無需信用卡就能先享受後付款」，消費者毋需走傳統金融通路，也不需銀行帳戶內有足夠的現金，即可快速、方便的，購買到想要的商品。

根據市調機構Money101統計，台灣約有800萬成年人沒有信用卡，其中不乏直播主、Youtuber等高收入族群，年消費規模估計達1兆元，以國內最大BNPL業者中租集團去年12月的最新數據顯示為例，呆帳率不到1％。

美而快指出，金融科技已成為電商業者的兵家必爭之地，在台灣，零售業巨頭全聯、全家與PChome都已陸續投入，從金融監管最寬鬆的第三方支付開始，到儲值和轉帳，預期未來亦將藉由BNPL業務，持續增加金融服務相關營收；國內發展起步較早的電子商務公司PChome，去年在BNPL也投入約21億元的資金。

美而快旗下BNPL品牌Fasney成立於2019年，成立目的原為優先整合集團資源，以最低成本發揮最高綜效，這次與國內兩大直播平台龍頭業者合作，可望繼網紅電商、直播電商之後，成為第三個金雞母；未來還將在此基礎上發展區塊鏈電商，鑄造並發行集團專屬NFT等新業務，作為從web2跨足到web3的平台。