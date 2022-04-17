陸媒引述中國學者預測稱，大陸今年可能出現人口負增長的情況，而人口的減少與老齡化將導致儲蓄率與投資率下降，經濟增速必然會受到影響。為此，學者呼籲要要大力發展養老金，以促進經濟增長。

據陸媒《21經濟網》報導，大陸全國政協委員、中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文，17日在清華五道口全球金融論壇上發表《老齡化、儲蓄率、養老金》為主題的演講時指出，2021年中國65歲的人口占比超過14%，意味著中國今年正式進入老齡化（aged），而以前是老齡化中的社會（aging），預計到2035年是超級老齡化（super-aged）。

鄭秉文說，隨著老齡化的加深，對中國經濟影響明顯，首先就是出生率，去年中國淨人口增長才42萬，預計今年死亡人數很可能超過出生人數，也就是說今年可能人口負增長，比聯合國此前預測的人口負增長提前了10幾年，這是一個重要指標。

鄭秉文還說，中國人口老齡化將導致「撫養比」進一步提升，2020年是17%，預計2030年要提高到25%，2050年要超過43%，已經超過絕大多數發達國家了，到那個時候，中國老齡化非常嚴重，在G7里面只有西班牙、德國、日本幾個國家比中國老齡化嚴重。

他在分析人口老齡化對儲蓄率的影響時說，從2008年國際金融危機開始，中國儲蓄率一直在下降，到現在大約下降了7、8個百分點，儲蓄率下降表現為其占可支配收入比例逐漸下降，家庭債務攀升，主要表現在房貸、車貸、信用卡3個方面，多家國際機構預測中國家庭債務率「非常高」。

鄭秉文說，「我們現在建立養老金就在最有利的窗口期，我們儲蓄率雖然在下降，但是和發達國家比我們還是最高的國家之一。」養老金一方面有助於繁榮資本市場，為資本市場提供長期資金，另一方面有助於經濟發展，從而對沖老齡化影響。