台灣人口負成長，2021年全台新生兒人數僅15.3萬，如何降低新生兒死亡率是醫界持續努力的目標。醫師指出，2歲以下幼兒容易受到呼吸道融合病毒（RSV）侵襲，感染率高達9成，適逢國內防疫逐漸解封，醫師憂心RSV疫情恐大爆發，尤其早產兒感染後容易出現支氣管炎、肺炎等重症，恐面臨生命危險。

台灣新生兒科醫學會秘書長鄭玫枝表示，近年國內早產兒存活率已有顯著成長，但這些孩子出院返家後面對的頭號威脅就是RSV病毒；尤其2020到2021年全球新冠肺炎疫情高漲，法國、日本、南非、澳洲等國都發現RSV病毒感染人數比往年增加，台灣雖然近兩年RSV疫情平穩，但逐漸走向「與新冠病毒共存」之際，更需要防範RSV病毒伺機而起。

早產兒基金會台灣早產兒聯合追蹤小組召集人許瓊心指出，RSV感染初期症狀與感冒相似，但對於早產兒來說，這些症狀發展快速，恐引發支氣管炎、肺炎，若病毒侵入肺部，嚴重時可能出現呼吸困難，進而造成呼吸衰竭，甚至有死亡風險。

許瓊心分享幾個臨床個案：一名31周早產兒，剛出院1周，出現咳嗽、流鼻水症狀，且呼吸變快，送急診住院，血氧飽和濃度88％，心跳每分鐘高達178下，轉入加護病房治療；另一名同樣是31周早產兒，出院1.5個月後出現咳嗽、流鼻水，3天後家長發現孩子活動力下降，喝奶後嘔吐，後來被發現發紺，緊急送急診，給予插管治療。

我國自99年起提供28周以下新生兒RSV單株抗體健保給付，但根據統計，未滿33周早產兒在出生3個月內感染RSV而住進加護病房比率高達7成，且近半數需使用侵入性呼吸器治療；如在1歲前感染，每4人就有1人須住加護病房，這群孩子過去卻未受到保護。

在各方努力下，國內終於在今年4月1日擴大RSV單株抗體健保給付範圍，未滿33周早產兒可在出院前每月施打1劑，總共6劑。許瓊心指出，相較於出生率同樣岌岌可危的日本、南韓，台灣的給付條件仍有待持續努力。

鄭玫枝強調，台灣人口已進入負成長，守護新生兒健康尤其重要，「一個都不能少！」盼未來有機會放寬至其他高風險族群寶寶，例如先天性呼吸道異常、神經肌肉疾病及免疫缺乏疾病，讓他們能有機會好好活下去。