債市殖利率急升，是否吸走台股資金動能？金管會主委黃天牧18日表示，投資股票或債券端看投資人偏好及考量資金成本與收益；同時依溜狗理論來看，股市最終回歸基本面，台股目前基本面仍較去年良好；第三是外資4月已有少量回頭匯入，第四是台股日均交易量仍在3千億元以上，資金動能仍佳；第五是金管會最快本月底、5月初將同意壽險公司配發現金股利。

升息是否讓科技股失色？黃天牧表示，國外股市的確有升息可能會造成科技股股價漲跌的調整，但金管會是監理機關，沒辦法過度去分析股票市場，只能強調制度面跟基本面，其他就是投資人自己去做判斷。

債券殖利率急速飆升，長年期公債或公司債利率可能已超過台股現金殖利率3％多的水準，若追求固定收益的資金可能由股轉債。

對此，黃天牧表示，這是動態發展的情況，股債是不同的金融商品，有人偏好固定受益即投資債券，有人偏好投資股市股票，投資人會依資金成本跟收益作選擇。

其次是在外資動向上，黃天牧說4月有少數匯入，但外資在台股仍是賣超居多。

第三是台股資金動能上，黃天牧說今年至今日均交易量仍有3,055億元，仍是可以的交易量。即資金動能與買賣仍正常。

第四是台股基本面仍比去年良好，黃天牧強調溜狗理論，即台股波動終究要回到基本面，上市櫃公司1到3月營收10.5兆元，較去年同期成長13％多，2021年獲利5.2兆元，也較去年同成長72％多，3月出口435億美元，較2月成長16.2％。到目前為止，國內上市櫃公司的營收跟獲利，較去年來講其實是良好的，投資人亦可再觀察，但基本面還是大家選股最重要的標準。

第五是已有四家壽險公司向金管會申請發放現金股利，即國泰人壽、台灣人壽、遠雄人壽及保誠人壽，其中前二家是國泰金控及中信金控的子公司，保險局已與申請公司溝通，最快4月底前、5月就有公司會取得核准。