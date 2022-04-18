上海疫情持續嚴峻，上海交通大學醫學院公共衛生學院副教授徐剛表示，上海作為國際化大都市，是人員流動、交通運輸的樞紐，若上海在此輪疫情不能實現動態清零，很可能讓病毒透過人和物向長三角乃至全大陸蔓延。

徐剛說，上海是大陸老齡化程度最高的城市，如不採取「霹靂手段」遏制疫情，就可能造成大量的老年重症甚至死亡病例。他以香港第5波疫情為例，指出最新研究顯示60歲以上人群的死亡風險是30歲以下人群死亡風險的252倍；未接種疫苗的全人群病死率達到2.87％，80歲以上老人病死率更高達15.68％。老年人接種2劑或3劑疫苗後，病死率降低至少10倍，說明持續提升老年人的疫苗接種率是防疫重要一環，可與動態清零齊頭並進。

徐剛指，上海作為國際化大都市，是人員流動、交通運輸的樞紐，認為若上海市在此輪疫情不能實現動態清零，很可能讓病毒通過人和物向長三角乃至全大陸蔓延，對大陸經濟社會發展造成更大負面影響。因此無論從科學或經濟社會發展角度來看，動態清零政策都是現階段的最佳選擇。