為提供身障者便捷完善的服務，奇美開發建設、盛富開發建設18日捐贈1輛高頂復康巴士給台南市政府，台南市市長黃偉哲表示，感謝建設公司協助南市府，造福許多需要幫忙的弱勢者、或者是行動比較需要協助的一些長者，讓他們延伸視野，拓展行動的範圍。奇美開發建設指出，為了呼應台灣老年人口逐年增加，預計將規劃高齡宅，融合健康照護的共構概念。

奇美開發建設、盛富開發建設捐贈1輛高頂復康巴士給台南市政府，18日於台南市永華市政中心2樓廣場舉行捐贈儀式，由奇美開發建設、盛富開發建設董事長蔡宗勳代表捐贈，黃偉哲代表接受並回贈感謝狀，台南市社會局局長陳榮枝、台南市地政局局長陳淑美、台南市議員蔡筱薇、李啟維等人均在場觀禮，共同見證。

黃偉哲致詞表示，台南市這幾年來，長者人口增加非常多，從2019年他剛上任市長時的27萬8000多人，2020年3月底為止，已經突破32萬5千人了，短短3年多增加了4萬多人，南市的總人口才180萬人，65歲的長者增加這麼多，可見需要更多社會資源協助的長者越來越多。

黃偉哲強調，復康巴士是提供長者行的便利的一個很重要的利器，能夠延伸他們的視野，拓展行動的範圍，是非常重要的，非常感謝奇美建設及盛富開發建設的善行義舉。

蔡宗勳表示，奇美開發建設、盛富開發建設秉持取之社會，用之社會的企業責任，響應南市府公私協力政策，希望能投入資源為社會關懷盡一份心力，在得知台南市溪南地區尚有老舊復康巴士待汰換，特別聯繫社會局表達捐贈意願。

此外，為了呼應台灣老年人口逐年增加，奇美將規劃高齡宅，融合健康照護的共構概念，整合銀髮族適合的居住空間條件，引進安全健康照護、高端智慧生活、全齡社區學習與老年社福推動等新建築概念，盼開發同時也能兼顧社會責任的使命。

台南市目前身心障礙者人數已將近10萬人，復康巴士主要載送身心障礙者及短暫性行動不便且乘坐輪椅者，並協助解決就醫、復健、社會參與等交通問題，每年平均提供28萬趟次以上服務，逾46萬人次受益。在疫情期間，復康巴士也投入防疫工作，作為提供接送長者施打疫苗使用。

台南市社會局長陳榮枝表示，去年各界善心人士踴躍捐贈南市19輛復康巴士，南市府已陸續汰換老舊車輛，以保障身心障礙朋友搭乘復康巴士的安全，目前臺南市共有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士為市民服務。

為減輕身心障礙者家庭負擔，台南市低收入戶、中低收入戶，符合乘坐輪椅之身心障礙者或短暫性行動不便者，享有每週搭乘6次單趟以內之免費優惠，針對共乘者及偏遠地區乘車者亦有收費優惠，符合資格民眾可多加利用。(品觀點記者張雅雲/台南報導)