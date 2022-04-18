觀望升息腳步 首批地上權案溢價率皆偏低 18:242022/04/18 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （房市示意圖。圖／林昱均提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國產署2022年首批地上權案於18日開標，總共列標六宗，標脫四宗，總標脫價格為6.35億元，這也是央行跟進美國升息一碼後，我國首次地上權開標。 官員分析，本次地上權案得標價格，其溢價率皆為10％以下，相比2020～2021年地上權案常看到溢價率20％景象，可看出投標企業轉趨保守趨勢，初估可能是業者持續觀察我國央行升息腳步，並將未來升息成本納入考量。 今年首批地上權開標 拚標脫率5成 國產署辦公廳重標 改搭南港精華地 #地上權案 #溢價率 #升息腳步 #標脫 #六宗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金毓泰設定地上權案 風光開工 04:102022/01/20 產業特刊 台中高鐵地上權案 帶動促參簽約金創歷年次高 19:392022/03/30 財經 點亮西區 金毓泰設定地上權案動土 04:102022/01/23 地方新聞 《傳產》投資額上看160億 高鐵竹北站前最大地上權案招商 08:082022/03/25 財經 黃偉哲主持台南星鑽段地上權案招商會 09:592022/04/12 區域情報-台南 未達綠建築指標 信義行政中心地上權案環評二度闖關失敗 13:312022/02/09 生活 竹北最大地上權案 招商啟動 04:102022/02/15 產業特刊 高鐵竹北站前最大地上權案 本周招商登場 17:182022/02/14 財經 國產署釋6筆地上權 底價8.3億 04:102022/03/02 產業特刊 歷年次高 去年促參簽約金 達1,888億元 04:102022/03/31 財經要聞 信義行政中心地上權案 今三闖環評過關 15:342022/04/15 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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