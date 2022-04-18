財政部國產署2022年首批地上權案於18日開標，總共列標六宗，標脫四宗，總標脫價格為6.35億元，這也是央行跟進美國升息一碼後，我國首次地上權開標。

官員分析，本次地上權案得標價格，其溢價率皆為10％以下，相比2020～2021年地上權案常看到溢價率20％景象，可看出投標企業轉趨保守趨勢，初估可能是業者持續觀察我國央行升息腳步，並將未來升息成本納入考量。