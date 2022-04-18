土耳其從周日起派出無人機與武裝直升機，跨國界轟炸伊拉克北部的庫德工人黨(PKK)營地。土耳其國防部宣稱，他們是得到PKK將要對土耳其展開大規模襲擊，因此先發制人。

半島電視台(Aljazeera)報導，土耳其國防部長阿卡爾(Hulusi Akar)說，土耳其對伊拉克北部的庫德部隊發起了新的空中和地面攻勢，稱為「爪鎖行動」(Claw-Lock，)利用無人機探查，攻擊直升機的轟炸，突擊特種部隊前往伊拉克北部梅蒂納(Metina)、扎普(Zap)和阿瓦辛巴揚地區(Avashin-Basyan)的庫德工人黨據點。

國防部表示，他們在發現庫德工人黨計劃對土耳其進行大規模襲擊，決定先期攻擊以防範未然。

土耳其特別表示，他們是攻擊恐怖份子，而不是與庫德人為敵。上星期伊拉克庫德自治區總理巴爾扎尼(Masrour Barzani)訪問了土耳其，而巴爾扎尼的管理轄區涵蓋這次攻擊的幾處地點，安卡拉暗示他已同意這場攻擊行動。

在巴爾扎尼在與土耳其總統艾爾段完成會談後，雙方表示將會擴大合作，以促進伊拉克北部的安全與穩定。

但土耳其的跨國攻擊，使安卡拉與伊拉克巴格達政府出現衝突，巴格達指責土耳其的軍事打擊不顧伊拉克的領土主權。