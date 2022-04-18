國際支付平台2C2P與大陸互聯網企業螞蟻集團，18日宣布達成戰略合作夥伴關係，聯手加快推動數位支付的發展及服務創新，讓更多的國際及地區性商家無縫連接數以億計的亞洲地區消費者。該項合作完成後，螞蟻將成為2C2P的大股東。

根據協議，螞蟻集團以戰略投資的方式和2C2P達成深度合作關係。作為東南亞支付行業的市場領導者之一，2C2P連接了泰國、新加坡、馬來西亞等地區250種支付方式，為電子商務、金融服務、航空公司、旅遊、酒店和零售等垂直行業的商家提供支付結算以及其他增值服務。

螞蟻集團國際業務總裁趙穎表示，支付寶的跨境支付服務Alipay＋和2C2P聯手是雙贏的合作。2C2P深耕東南亞，服務廣大商家，相信兩家企業的合作能加速商家的數位化轉型，並為當地市場創建互聯互通的數位生態。

2C2P的創始人兼CEO Aung Kyaw Moe稱，近年來，數位支付在亞洲各地廣受追捧，通過和螞蟻的合作，2C2P將加強技術和產品能力，為商家和合作夥伴提供更好的服務。