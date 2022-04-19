周永鴻19日捐贈台中市發展排球運動的所有學校排球車，總數至少30台。（周永鴻提供）

台中市教育局長楊振昇肯定市議員周永鴻關心排球隊設備。（周永鴻提供）

為讓小球員練球時搬運收納排球更便利，以及減少不必要運動傷害，台中市排球委員會主委周永鴻19日捐贈台中市發展排球運動的所有學校排球車，總數至少30台，受惠學校包括潭秀國中、大雅國中等學校。

捐贈儀式今天豐原陽明市政大樓舉辦，周永鴻與教育局長楊振昇、麗晨輸送自動機械化設備董事長賴建宏、排委會總幹事卓枝全及部分受贈學校包含潭秀國中、大雅國中、神岡國小、大雅國小和東寶國小校長均出席捐贈儀式。

周永鴻指出，台中市在排委會總幹事卓枝全、前任主委林竹旺、羅英裕等前輩長期努力下，成為排球強權，他知道基層學生運動取得資源不易，但缺乏適合的訓練器材和設備會影響學生發展，經年累月下來更會影響成績表現。

周永鴻說，過去球隊練球時，多半用提網、竹簍或塑膠籃裝排球，搬運收納其實相當不便，這次捐贈的排球車則由鋁材打造，重量輕卻堅固，設計上考量球員取球收球的行為，球車高度符合人體工學，讓球員練習順暢，練球完能輕鬆收納，也展現對球的歸屬與尊重。

排委會副主委賴建宏表示，他長期協助台中的基層排球發展，為了讓台中的球隊有更完善的練習設備投入心力開發這款排球車，就是希望熱愛排球的學生們更能投入排球、享受排球。

教育局長楊振昇讚許周永鴻關心基層運動不遺餘力，以主委身份全力投入發展台中市排球基層運動，在議會多次質詢關心基層運動資源，他感謝周永鴻及台中市排委會積極為基層排球爭取資源，讓台中排球發展更茁壯。

周永鴻說，接下來會將排球車送到台中市發展排球運動各校球隊，也歡迎有意發展排球的各級學校向排委會申請，預計至少會捐贈30台排球車到各校，總價超過40萬元，要讓球員們有更好的訓練體驗。