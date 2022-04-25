火車站跨站天橋，預定進度4.78％，目前則達成5.19％。（張清照服務處提供）

火車站跨站天橋，預定進度4.78％，目前則達成5.19％。（張清照服務處提供）

海生館硬體建設已完成，目前在建置內部設包括照明與配管等。（張清照服務處提供）

海生館硬體建設已完成，目前在建置內部設包括照明與配管等。（張清照服務處提供）

台中市清水火車站跨站天橋、濱海橋與海生館等海線重大建設，目前正如火如荼趕工中，張清照25日與建設局長陳大田實勘進度，其中濱海橋工程已完成6成多，目前正爭取「金安獎」，陳大田允諾，盡量讓跨站天橋提早在年底前完工。

火車站跨站天橋、濱海橋與海生館等3項建設，都是議長張清照與他二哥、前議長張清堂任內爭取的海線重大建設，一旦完成，對海線地區的發展 與繁榮大有助益。

其中緊鄰梧棲漁港的海生館可促進當地觀光；高美溼地旁的濱海橋不僅具交通連絡要道功能，搭配浪漫的溼地以及美輪美奐的景觀橋，將可讓遊客往返更便利；另外，火車站跨站天橋則可串連前、後站，出入站更方便，也可使後站地區發展加速。

建設局報告工程進度，濱海橋與跨站天橋都超前，其中濱海橋原訂60.06％，目前已達66.55％，正施作橋台、帽梁與預力樑。甫開工的火車站跨站天橋，預定進度4.78％，目前則達成5.19％，正辦理基礎鋼筋組立工程。

火車站跨站天橋因多數在地下化作業，很多民眾誤以為還未開工，建設局表示橋體建構在工廠內，屆時現場組裝、非常快速。另海生館硬體建設已完成，目前在建置內部設包括照明與配館等。

張清照議長仔細查看各項工程進度與品質，他表示這些都是繁榮海線的重大工程，鄉親已經等待多年，期望能早日完工，便利交通、引進觀光，讓地方受惠。3項工程當中，濱海橋將率先完工，預定10月完成；另跨站天橋目前趕工中，期望能在年底完工。