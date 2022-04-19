1名男網友在《爆料公社》發文，他婚前就買醫療險，當時受益人填寫母親，但老婆竟為此和他大吵，讓他超傻眼，心想「母親都65歲了為何要計較身故受益人是誰」，擔心自己會不會哪天就一覺長眠。

原PO在《爆料公社》發文，20年前他仍未婚，當時購入一份醫療險，受益對象填寫母親，但婚後和老婆聊保險時，老婆便氣憤質疑為何受益人要填母親，原PO無言表示：「有那麼重要嗎，我媽都已經65歲了為何還要去計較，保險的身故受益人是誰？」並自嘲要注意自己的人身安全，就怕哪天一睡下去就直接長眠。

貼文底下吸引不少網友熱烈討論：「我家反而是結婚後我媽要求我改回我太太的名字，結果還被我太太拒絕，她覺得太麻煩，而且保費她沒出改她的名字怪怪的」、「建議分居，不想一覺不醒，早點分居吧」、「直接問，她是不是現在就想領你的身故險」、「你讓她了解太多了」、「女人都是一個樣，我老婆也是」。

也有人建議原PO：「有很多破解方式啦，要計較這個，2個都拿出來一起檢視啊，再說，因為險種不同關係，說不定受益人根本拿不到錢」、「可以用這機會，反過來檢視看你老婆的保險資料，看她保險的受益人是否有改成你的名字，如果她的保險受益人寫的不是你，那你老婆就沒什麼好抱怨的」。