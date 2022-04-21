國內疫情連6天確診破千例，昨天（20日）更一口氣新增2386例個案，確診暴增下越來越多民眾使用快篩檢測是否染疫，但有網友疑惑，若快篩陽性會如實通報嗎？結果釣出一堆網友老實回答，如果有保險當然通報「先爽拿一筆，然後WFH」，但也有人覺得都要共存了，自主應變就好。

一名網友在PTT發文，好奇如果大家快篩後知道自己陽性可能確診，沒有症狀也沒被匡列，會馬上去篩檢站檢測PCR、若判定確診隔離10天，還是裝沒事繼續生活？

文一PO出後引起網友熱烈討論，有大批網友認為，當然是有保險再通報，「我有保險確診可以拿五萬」、「有保險爽領，沒保險我就去造福人群」、「當然通報啊，可以在家工作、在家照護」、「有6萬不賺是憨仔嗎？」、「結果保險才是防疫小尖兵」，還有人說，「當然去PCR篩檢啊，會怕害到家人小孩好嗎」。

當中也有人狂酸，「指揮官都叫你自主應變，你通報找指揮官麻煩幹嘛」、「都宣導自主應變，確診數絕對低估啊」、「就要共存了，吃感冒藥也會好阿」、「都打3劑疫苗了就裝沒事阿，所以黑數一定一堆啦」。

但也有網友指出盲點，「問題是快篩都公司強迫的啊，不好交代」、「 不通報那幹嘛快篩啊」，認為會去快篩的人陽性就會通報。