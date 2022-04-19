俄國再次主動發布高級軍官的陣亡訃聞。據塔斯社報導，俄羅斯海軍「凱薩•庫尼科夫」號大型登陸艦的艦長亞歷山大‧奇瓦(Alexander Grigorievich Chirva)在俄羅斯佔領的伯德揚斯克港口(Berdiansk)陣亡。這艦軍艦就是3月24日被烏克蘭未知的反艦武器所重創的3艘軍艦之一。

防衛部落格(Defense Blog)報導，克里米亞最大城塞瓦斯托波爾(Sevastopol)的首長米哈伊爾‧拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhayev)說：「我們今天與克盡職責的奇瓦艦長做最後的告別，他的表現將永被銘記。」塞瓦斯托波爾是黑海艦隊母港，也是俄軍對烏克蘭南部的攻擊發起點。

凱薩•庫尼科夫號屬於「羅普查2型」(Ropucha-II) 大型級登陸艦，該型艦全長112公尺，滿載排水量4000噸，可運載10輛主戰坦克與400名士兵。

在3月24日的亞速海作戰區，俄羅斯海軍的薩拉托夫號(BDK-65,Saratov)、凱薩•庫尼科夫號(SDK-64, Caesar Kunikov) 、新切爾卡斯克號(SDK-46,Novocherkassk)遭到烏克蘭的襲擊而紛紛癱瘓，凱薩•庫尼科夫號的奇瓦艦長很可能就在爆炸和大火中受了重傷。

更早之前，俄國已承認當天烏克蘭對艦隊的襲擊，造成黑海艦隊副司令官巴利少將（Andrei Nikolayevich Paly）陣亡。或許奇瓦當時身受重傷送醫救治，但經過20多天的救治仍然傷重不治。