民眾黨立委邱臣遠今（20日）與基隆市議員擬參選人林毓峯、紀珈、李依芩、劉韋巡在立法院聯合舉行記者會。（葉書宏攝）

本土疫情嚴峻，輝瑞／BNT兒童疫苗仍卡關。民眾黨立委邱臣遠今（20日）批評中央，疫苗是人權，要讓民眾有選擇的權力，從1年前開始就可以看到中央的疫苗政策混亂，如今兒童疫苗卡關，若因政治因素考量面子掛不住，非常不應該。

邱臣遠表示，中央、預防接種諮詢委員會（ACIP）應公布各疫苗審查紀錄，同時告知所有民眾副作用、風險等，另加速購買輝瑞／BNT兒童疫苗，必要時候不要再嘴硬，需要民間企業協助，就盡早提出需求，盡早提供疫苗的多元性。

邱臣遠說，中央BNT疫苗採購可以回推到1年前，當時疫苗短缺，指揮中心對於BNT採購並不是非常積極，是否有相關政治力考量，會讓外界臆測，如今，因為兒童疫苗需求增加，又可以看出中央在疫苗政策的混亂，是否又擔心民間又搶先一步，面子掛不住。

邱臣遠強調，盼中央盡速取得輝瑞／BNT兒童疫苗，此外，關於莫德納EUA的相關審查資料都應該公布。