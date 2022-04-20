上海自3月28日封控升級，官方在本月16日公布新指引，強調優先保障半導體、汽車製造等重點行業恢復生產，其中美國電動車大廠特斯拉上海廠，停工3週產量損失了5萬輛，終於在昨(19日)恢復生產，特斯拉為了防範疫情擴散，配合北京政府嚴格的閉環管理措施，包括員工必須留宿睡在指定區域的地板上，更傳出將要求員工每天工作12小時，一周上工6天。

根據科技網站Gizmodo報導，特斯拉沒有專門的宿舍，只提供睡袋及床墊，員工必須睡在指定區域的地板上，復工後員工每天都要進行3次核酸檢測、量體溫2次，公司會安排一日三餐，每人每天可獲得津貼約人民幣400元(折合約台幣1850元)。

報導指出，特斯拉上海廠已停產近3周，為彌補封城以來的產量損失，據傳將要求員工每天工作12小時，一周上工6天。

中國上海市當局16日發布新指引，公布666家重點企業復工復產「白名單」後，據悉幾家外企包括3M、杜邦、BASF等都拒絕了復工，主要原因在於復工承諾書條件太嚴苛，比如方案規定，要求「樓棟和本人連續七天檢測陰性」才能申請復工，但目前能符合上班條件的員工基本不到40%，而工廠要生產，生產線至少要過半人員出勤才能恢復運作。