自2020年SYM正式推出MAXSYM TL後，即一舉奪下國內大型重型速可達銷售冠軍，MAXSYM TL為品牌首款水冷雙缸機種，不但融合檔車的運動操控，同時兼具速克達的舒適便利，打造出訴求極致運動操駕的旗艦跑旅。SYM日前推出改款新車，除了導入全新七期引擎，同時將TCS循跡防滑控制系統列為標配，動力性能、安全防護全面升級。新車售價32.8萬元，預購優惠3萬元再享48期零利率。

三陽表示，MAXSYM TL搭載的全新七期引擎排氣量增加至508c.c，較前款最大馬力提升12%、最大扭力提升16%，而且最大扭矩出力提前1000rpm湧現，與前款相比0-100m加速表現領先約3.5個車身，整體動力性能表現更加優異。

此外，隨著TCS循跡防滑控制系統列為標配，即與ABS防鎖死煞車系統、275mm前煞大型雙碟盤共同組成A.D.T主動防護科技，全時偵測前後輪速差，當速差超出允許值時，TCS與ABS作動介入，可有效維持車輛穩定性。275mm前煞大型雙碟盤，配置對向四輻射卡鉗提供強大制動效果，提供騎士即時順暢的煞停效果。

在操控面上，新款MAXSYM TL承襲前款廣受消費者喜愛的各項特點，包括固鎖式引擎車架及雙三角台設計，讓騎士在激烈操駕時，車輛仍保有相當穩定的操控表現，並且以接近50:50完美重心配置加強操駕表現的平衡性，41mm倒立式前叉與六連桿懸吊系統所帶來的細緻運動反饋，提供令人著迷的運動操控表現。