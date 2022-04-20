荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)周三發布上季(1~3月)財報。

第一季營收為35.34億歐元(約38億美元)，低於去年同期的43.64億歐元；毛利17.31億歐元，低於去年同期的23.52億歐元；毛利率為49.0%；淨利6.95億歐元。

根據Refinitiv資料，分析師此前預測，艾司摩爾上季營收應為34.4億歐元，淨利為6.21億歐元。艾司摩爾表現略優於預期，而且訂單依舊強勁。

而今年1月，艾司摩爾的財測預計第一季營收為33億至35億歐元。

該歐洲最大科技公司表示，由於全球半導體短缺，客戶競相增加產能，因此訂單依舊強勁，公司市值達2260億歐元。

財務長Roger Dassen在聲明中表示，公司正在非常努力應對供應鏈問題。

公司預計第二季營收為51億至53億歐元間，全年營收成長維持在20%不變。第二季淨訂單預計在70億歐元。

Dassen表示，全年毛利可能更接近52%，而不是一月財測的53%，部分原因為勞動力、運輸、能源成本上升問題。

艾司摩爾預計2024年才能趕上當前的積壓訂單。公司正採取措施，在努力擴大生產，減少交貨時間，提高工具的生產率。

第一季度的營收資料不包括價值約20億歐元的設備裝置，客戶要求裝置在完全測試之前立即出貨。這些交貨尚不能作為銷售入帳，但ASML預計將在未來幾季確認這一收入。

財務長也表示，公司收到了次世代「EUV High NA」機型多個訂單，該機型仍在研發中。他補充說，此類客戶中首次出現了記憶體晶片製造商。

晶片需求做為成長結構的一部分，該公司預計到2030年，晶片營收的年均成長率為11%。

艾司摩爾將在當地時間下午3點舉行投資人會議。