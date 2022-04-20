處理器大廠美商超微（AMD）與Mercedes-AMG Petronas一級方程式（F1）車隊展現AMD EPYC處理器提升空氣動力學測試的能力，助力Mercedes-AMG Petronas一級方程式車隊在2021年賽季奪下第8座錦標賽冠軍。藉由AMD EPYC處理器，車隊在計算流體力學（CFD）工作負載達到20％效能提升，加速F1賽車的模型設計與空氣動力測試。

AMD全球資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara表示，我們很榮幸能與衛冕冠軍的Mercedes-AMG Petronas一級方程式車隊合作，拓展賽車與科技的新疆界。對於F1車隊而言，擁有最具效率的空氣動力運算分析能力，為攸關競賽成敗的關鍵因素。藉由AMD EPYC處理器，Mercedes-AMG Petronas F1車隊能較先前系統更快並更有效率地測試各種車型設計。

Mercedes-AMG Petronas F1車隊透過AMD EPYC處理器突破計算流體力學的極限，不僅開發出突破性的空氣動力學模型，同時提供符合國際汽車聯盟（FIA）預算規範所需要的性價比。空氣動力學是F1車隊面臨最複雜的技術工作負載，需要先進的處理器與伺服器執行分析與評測。此外，FIA開發出一套精細的框架來規定F1車隊對CFD效能及風洞時間的使用，旨在避免擁有更多資源的車隊因此獲得不公平的競爭優勢。

Mercedes-AMG Petronas F1車隊空氣研發軟體負責人Simon Williams表示，AMD EPYC處理器為我們提供一個可以帶來最高空氣動力學效能的平台，也滿足我們加速迭代設計週期的目標。相較先前系統，我們獲得驚人的20％效能提升，將計算流體力學的工作負載時間縮短一半，提升幅度遠超越以往1％或2％的增幅。

AMD與Mercedes-AMG Petronas一級方程式車隊於2020年首次宣布建立多年合作夥伴關係，結合兩家公司對極致效能的熱情。