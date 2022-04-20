聯準會（Fed）聲稱美國經濟可望「軟著陸」，但美國房貸機構房利美（Fannie Mae）潑冷水，不僅調降今明兩年成長預估，還認為實現「軟著陸」的機率不高，明年下半恐陷入溫和衰退。

房利美經濟戰略研究小組（ESR）的4月評論指出，飆上數十年新高的通膨率及俄烏戰爭，已讓美國經濟承受壓力，Fed料大力緊縮貨幣政策到2023年底，可能害經濟進一步放緩。

房利美將美國2022年實質GDP，下修0.2個百分點到2.1％。該房貸龍頭解釋，即便利率走高且俄烏戰爭的衝擊持久不散，近期內充沛的需求仍可支撐經濟，此外就業市場職缺創新高，也能讓經濟展現韌性。

至於2023年GDP成長率預測，房利美從2.2％大砍到負0.1％，換句話說美國經濟明年下半將溫和衰退。房利美對明年經濟的展望，正好呼應其2024年就業市場預測，美國失業率料在該年觸頂達6％。

美國3月消費者物價指數（CPI）年漲8.5％續創40年新高，房利美預測通膨已在上月達到高峰，未來料因基期效應、能源價格平穩、汽車及其他耐久財價格下跌而降溫。

不過美國通膨率依然維持高檔，房利美預估今年第4季平均值為5.5％。而Fed偏好的通膨指標─核心個人消費支出（PCE）物價指數，房利美預測年底來到年增率4.3％，明年底進一步降到2.8％。2月核心PCE物價指數年增5.4％，創近39年新高。

房利美首席經濟學家鄧肯（Doug Duncan）指出:「今年我們仍會看到多項因素驅動經濟成長，但基於抑制通膨的必要性，加上參考其他經濟指標，例如近來公債殖利率曲線倒掛，促使我們大幅調降明年經濟成長預期。」

鄧肯表示，儘管美國就業市場依舊緊俏，企業仍有重建庫存需求，但隨著財政刺激效應遞減，貨幣政策緊縮，這些正面影響將式微。

鄧肯提到，從歷史經驗來看，經濟要成功導向「軟著陸」，必須是預防性緊縮貨幣，而非被動回應，這正是房利美調整明年美國經濟展望，預測將溫和衰退的原因。